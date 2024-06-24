Singapur Havayolları, Singapur ile Beijing arasında günlük uçuş başlatacak

SİNGAPUR, 24 Haziran (Xinhua) -- Singapur Havayolları yasal onayların ardından Singapur ile Beijing'deki Daxing Uluslararası Havalimanı arasında 11 Kasım'dan itibaren günlük uçuş başlatacağını bildirdi.
Singapur Havayolları bu yeni serviste 36 adet birinci sınıf ve 301 adet ekonomi sınıfı koltuğa sahip Boeing 787-10 uçaklarını kullanacak.
Havayolu, Beijing Başkent Uluslararası Havalimanı'na yönelik haftalık sefer sayısını da 5 Ağustos'tan itibaren 18'den 21'e çıkaracak.
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