Singapur ve Malakka'da Duanwu Festivali kutlamaları düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Singapur ve Malakka'da Duanwu Festivali kutlamaları düzenlendi

Çin'in Duanwu Festivali ya da diğer adıyla Ejderha Teknesi Festivali, Singapur ve Malezya'nın Malakka kentlerinde çeşitli etkinliklerle kutlandı. Festival, Çin Ay Takvimi'nin beşinci ayının beşinci gününde, Qu Yuan'ı anmak için düzenleniyor. İnsanlar Zongzi yemeğini yiyerek ejderha teknesi yarışlarını izledi.

09.06.2024 12:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SİNGAPUR/MALAKKA, 9 Haziran (Xinhua) -- Çin'in Duanwu Festivali ya da diğer adıyla Ejderha Teknesi Festivali'ni kutlamak üzere Cumartesi günü Singapur ve Malezya'nın Malakka kentlerinde çeşitli geleneksel etkinlikler düzenlendi.

Binlerce yıl önce Çin'de ortaya çıkan festival, Çin Ay Takvimi'nin beşinci ayının beşinci gününde, Çinli vatansever şair Qu Yuan'ı (M.Ö. 340-M.Ö. 278) anmak için kutlanıyor. İnsanlar bugünde yapışkan pirinçten yapılan Zongzi yemeğinin tadını çıkarıp ejderha teknesi yarışlarını izliyor.

Kaynak: Xinhua

Ay Takvimi, Singapur, Malezya, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Singapur ve Malakka'da Duanwu Festivali kutlamaları düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:50 Sevgililer Günü’nde öldürülen genç kızın tetikçi olduğu ortaya çıktı Sevgililer Günü'nde öldürülen genç kızın tetikçi olduğu ortaya çıktı
09:41 Avrupa Parlamentosu seçiminden lider çıkan Le Pen: Mültecilerin tamamını evlerine göndereceğiz Avrupa Parlamentosu seçiminden lider çıkan Le Pen: Mültecilerin tamamını evlerine göndereceğiz
09:39 Aziz Yıldırım, elini havaya kaldırmak isteyen Ali Koç’a izin vermedi Aziz Yıldırım, elini havaya kaldırmak isteyen Ali Koç'a izin vermedi
09:04 Erdoğan’ın “Müjde“ olarak açıkladığı yeni döviz uygulaması bugün başladı Erdoğan'ın "Müjde" olarak açıkladığı yeni döviz uygulaması bugün başladı
00:47 Avrupa’da kırmızı alarm Belçika Başbakanı Alexander de Croo istifa edecek Avrupa'da kırmızı alarm! Belçika Başbakanı Alexander de Croo istifa edecek
09:55 Kerem Alışık, daha çekimleri başlamayan Siyah Kalp dizisinden ayrıldı Kerem Alışık, daha çekimleri başlamayan Siyah Kalp dizisinden ayrıldı
09:53 Kulislerde konuşuluyor Torba yasada doğal gaz desteği de olacak Kulislerde konuşuluyor! Torba yasada doğal gaz desteği de olacak
09:41 Oğlunu nişanlandıran Murat Övüç, gelinine 2 kilo altın taktı Oğlunu nişanlandıran Murat Övüç, gelinine 2 kilo altın taktı
09:39 Sarıyer’deki Memduh Paşa Yalısı’nda Film Gibi Soygun Sarıyer'deki Memduh Paşa Yalısı'nda Film Gibi Soygun!
09:12 Ali Koç’un ilk icraatı Talisca Fenerbahçe’ye imzayı atıyor Ali Koç'un ilk icraatı! Talisca Fenerbahçe'ye imzayı atıyor
09:11 Emeklilere bayram ikramiye ödemeleri bugün başlıyor İşte 4A, 4B ve 4B’li emeklinin ödeme takvimi Emeklilere bayram ikramiye ödemeleri bugün başlıyor! İşte 4A, 4B ve 4B'li emeklinin ödeme takvimi
08:52 Survivor All Star’da eleme heyecanı Yunus Emre yarışmaya veda etti Survivor All Star'da eleme heyecanı! Yunus Emre yarışmaya veda etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2024 10:30:03. #1.11#
SON DAKİKA: Singapur ve Malakka'da Duanwu Festivali kutlamaları düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement