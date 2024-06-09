Singapur ve Malakka'da Duanwu Festivali kutlamaları düzenlendi

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SİNGAPUR/MALAKKA, 9 Haziran (Xinhua) -- Çin'in Duanwu Festivali ya da diğer adıyla Ejderha Teknesi Festivali'ni kutlamak üzere Cumartesi günü Singapur ve Malezya'nın Malakka kentlerinde çeşitli geleneksel etkinlikler düzenlendi.

Binlerce yıl önce Çin'de ortaya çıkan festival, Çin Ay Takvimi'nin beşinci ayının beşinci gününde, Çinli vatansever şair Qu Yuan'ı (M.Ö. 340-M.Ö. 278) anmak için kutlanıyor. İnsanlar bugünde yapışkan pirinçten yapılan Zongzi yemeğinin tadını çıkarıp ejderha teknesi yarışlarını izliyor.