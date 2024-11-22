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Sınır Köyünde Eğitime Devam

Sınır Köyünde Eğitime Devam

Antalyalı öğretmen Fatmanur Şimşek, Kars'taki sınır köyünde 3 öğrencisiyle zorlu koşullarda eğitim veriyor.

22.11.2024 11:49
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Kars'ta Türkiye- Ermenistan sınırının sıfır noktasındaki köyde öğretmenlik yapan Antalyalı Fatmanur Şimşek, okuldaki 3 öğrencisini sobalı sınıfta geleceğe hazırlıyor.

Akyaka ilçesine bağlı Çetindurak köyünde 2 yıldır öğretmenlik yapan Şimşek, çetin kış koşullarının yaşandığı, memleketi Antalya'dan kilometrelerce uzaktaki sınır köyünde, ö???????ğrencilerini en iyi şartlarda geleceğe hazırlamanın uğraşını veriyor.

Mesleğe başladığı bu köyde soba yakmayı öğrenen ve sıcak sınıfta 3 öğrencisini geleceğe hazırlayan Şimşek, zor şartlarda en iyi şekilde eğitim vermenin çabasını gösteriyor.

Öğrencileriyle ders aralarında voleybol oynayıp vakit geçiren Şimşek, eğitim sonrası kırsal köyde kış mevsiminde vahşi hayvan tehlikesine karşı çocukları tek tek evlerine kendisi bırakıyor.

"Bayrağımın dalgalandığı her yerde görev için hazırdım"

Sınıf öğretmeni Fatmanur Şimşek, AA muhabirine, geçen yıl yapılan atamayla Kars'ın Akyaka ilçesine bağlı Çetinkaya köyünde göreve başladığını söyledi.

Görev yaptığı kente 1600 kilometre uzaklıktan geldiğini ifade eden Şimşek, şöyle konuştu:

"Ben 'her çocuk keşfedilmeyi bekleyen bir yıldızdır' diyerek yola çıktım. Bunun için yerin, zamanın hiçbir önemi yoktu. Bayrağımın dalgalandığı her yerde görev için hazırdım. Edirne'den Kars'a, aziz vatanımız diyoruz. Bunun için ben Kars'ın en doğusunda Ermenistan sınırındaki Çetindurak köyüne geldim. Antalya'da su donması nedir, bilmezdim, burada sularımız dondu. Kömür taşıdık, getirilmesini sağladık. Sağ olsun Milli Eğitimimiz her konuda da yardımcı oldular, okulumuzun eksikliklerini tamamladık."

Şimşek, görev yaptığı okulun daha önce 9 yıl kapalı olduğunu ve bu süreçte öğrencilerin taşımalı eğitim gördüğünü anlatarak, eğitim yuvasının uzun süre kapalı kalması nedeniyle binada birçok eksiğin bulunduğunu dile getirdi.

Bu eksikleri tamamlamanın zaman aldığını söyleyen Şimşek, "Tamamlamaya devam edeceğiz, başaracağımıza inandık. Benim için en önemli şey, çocuklarımızın şehir çocuklarından hiçbir farkı olmamasıydı, fırsat eşitliğini sağlamak istedim ve bu yüzden buradayım. Köydeyim, burada da mutluyum. Evet sınır boyunda olmanın bazı zorlukları var, hep söylüyordum işte o kadar yakınki evleri (Ermenistan köylerindeki) görüyoruz diyordum, kimse bana inanmıyordu. Bu kadar yakın bir sınırda daha önce hiç bulunmadım." diye konuştu.

"Bazen telefon dahi çekmiyor ama mutluyum"

Köyde öğretmenlik yapmanın zorlukları kadar güzel yanlarının da olduğunu vurgulayan Şimşek, şunları kaydetti:

"İlçeye kendi aracımla git gel yapıyorum, yolda kurt, tilki görüyoruz. Bazen telefon dahi çekmiyor ama mutluyum. Yani çocuklarımla olduğum için mutluyum. Onların küçük bedenlerindeki büyük kalplerinde güzel bir yer edinmek istiyorum ve bu uğurda da her şeyi yapmaya hazırım. 3 öğrenciyle eğitime başladık, birebir eğitim gibi, özel eğitim gibi. Her gün gelirim, ödevlerini tek tek kontrol ederim, hatalarına tek tek bakarız, beraber kitap okuruz, sonra derse başlarız. Az öğrenci olması bizim için büyük bir avantaj çünkü hepsinin tek tek ne hata yaptığına bakabiliyorum."

Şimşek, velilerle de sürekli irtibatlı olduğunu anlatarak, "Velilerim de okula gelip gidiyor. Okulda sabahları sobayı görevli arkadaşımız yakıyor, öğleden sonra ben yakıyorum. Antalya'da hiç soba görmedim daha önce hiç soba yakmadım ilk başlarda çok tedirgindim sürekli annemi arayıp bilgi alıyordum şimdi soba yakmayı da öğrendim." diye konuştu.

Kaynak: AA

Antalya, Güncel, Eğitim, Yaşam, kars, Son Dakika

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