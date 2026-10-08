Sinop Boyabat'ta kimsesiz 58 yaşındaki kişi konteynerde ölü bulundu - Son Dakika
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Sinop Boyabat'ta kimsesiz 58 yaşındaki kişi konteynerde ölü bulundu

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Sinop Boyabat\'ta kimsesiz 58 yaşındaki kişi konteynerde ölü bulundu
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Sinop Boyabat'ta 58 yaşındaki kişi yaşadığı konteynerde hareketsiz bulundu, sağlık ekipleri hayatını kaybettiğini belirledi. İlk belirlemelere göre vücudunda delici veya kesici alet izi yok; cenazesi kesin ölüm nedeni için Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Sinop'un Boyabat ilçesinde bir kişi yaşadığı konteynerde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Hüseyin Menteş'ten (58) iki gündür haber alamayan arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine Menteş'in yaşadığı Yeni Mahalle'deki konteynere giden emniyet ekipleri, Menteş'i yatağında hareketsiz halde buldu.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Menteş'in hayatını kaybettiği belirlendi.

İlk belirlemelere göre vücudunda delici veya kesici alet izine rastlanmayan Menteş'in cenazesi, incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bu arada Menteş'in kimsesiz olduğu, Kaymakamlık tarafından temin edilen konteynerde hayatını sürdürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA
Devlet Hastanesi3. SayfaBoyabatOlaylarGüncelSinopSon Dakika

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