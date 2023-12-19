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Sinop Erfelek Devlet Hastanesi 1300 Hasta Kabul Etti - Son Dakika
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Sinop Erfelek Devlet Hastanesi 1300 Hasta Kabul Etti

Sinop'un Erfelek ilçesinde bir ay önce hizmete açılan devlet hastanesi, bugüne kadar 1300 hasta kabul etti. Hastane müdürü Birol Demirbaş, hastanenin 22 yatak kapasiteli olduğunu belirtti ve vatandaşlara en iyi sağlık hizmetini vermeye çalıştıklarını söyledi.

Sinop Erfelek Devlet Hastanesi 1300 Hasta Kabul Etti
19.12.2023 - 16:29,  Güncelleme: 16:30
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Sinop'un Erfelek ilçesinde bir ay önce hizmete açılan devlet hastanesi, bugüne kadar 1300 hasta kabul etti.

Hastane müdürü Birol Demirbaş, AA muhabirine, hastanelerinin 22 yatak kapasiteli olduğunu söyledi.

Faaliyete başladıkları günden itibaren vatandaşlara en iyi sağlık hizmetini vermek güçleriyle çalıştıklarını vurgulayan Demirbaş, "Hastanemiz yaklaşık bir ay önce hizmete alındı. Bu süreçte 1300 hasta kabulü yaptık. Hastane yönetimi olarak vatandaşlarımıza en iyi hizmeti verebilme adına çalışmalarımız devam ediyor. Hastanemiz tekrar tüm ilçe halkına hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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