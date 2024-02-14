Sinop'ta 15 Kilogramlık Levrek Yakalandı - Son Dakika
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Sinop'ta 15 Kilogramlık Levrek Yakalandı

Sinop\'ta 15 Kilogramlık Levrek Yakalandı

Sinop'ta kıyı balıkçılığı yapan Ufuk Yılmaz'ın ağına 15 kilogramlık levrek takıldı. Yılmaz, deniz levreğinin son zamanlarda azaldığını belirterek, bu nadir bulunan balığı 800 liradan sattıklarını söyledi.

14.02.2024 12:31
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Sinop'ta, denize açılan bir balıkçının ağına 15 kilogramlık levrek takıldı.

Kentte küçük teknesiyle kıyı balıkçılığı yapan Ufuk Yılmaz, avcılık yapmak için Ayancık ilçesi Gebelit koyunda denize açıldı.

Yılmaz, burada denize bıraktığı ağına 15 kilogramlık levrek takıldı.

Yılmaz, AA muhabirine, uzun yılladır aynı bölgede kıyı balıkçılığı yaptığını söyledi.

Zaman zaman ağlarına takılan bu büyüklükteki balıkların kendilerini mutlu ettiğini vurgulayan Yılmaz, "Deniz levreği son zamanlarda iyice azaldı. Nadir olarak ağlarımıza takılıyor. Bu sefer de bize nasip oldu." dedi.

Yılmaz, levreği kilogramı 800 liradan sattıklarını kaydetti.

Kaynak: AA

Sinop, Balıkçılık, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Sinop'ta 15 Kilogramlık Levrek Yakalandı - Son Dakika
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