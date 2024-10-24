Sinop'ta Ailede Sorumluluk Bilinci Konferansı - Son Dakika
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Sinop'ta Ailede Sorumluluk Bilinci Konferansı

Sinop\'ta Ailede Sorumluluk Bilinci Konferansı

Sinop'ta düzenlenen konferansta ailede sorumluluk ve terörün etkileri ele alındı.

24.10.2024 16:19
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Sinop'ta düzenlenen konferansta "Ailede Sorumluluk Bilinci" konusu ele alındı.

Sinop İl Müftülüğü tarafından Kültür Merkezi'ndeki konferansa konuşmacı olarak Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Sedide Akbulut katıldı.

Akbulut, konuşmasında, Türkiye ve ümmet coğrafyasını bir aile olarak düşündüklerini söyledi.

Ankara'da yaşanan terör saldırısını, ailelerine uzanan hain bir el olarak gördüklerini vurgulayan Akbulut, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diledi.

Akbulut, terörü yapanları ve onları destekleyenleri bir kez daha lanetlediklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Eğer sorumluluk sahibiysek, ateş sadece düştüğü yeri değil bizi de yakar. Dünden beri, her birimiz orada hayatlarını kaybeden vatandaşlarımızın acısını yüreğimizde hissettik. Yani bir mühendis hanımefendinin eşinin gönderdiği çiçeği almaya gitmesi, hepimizi derinden etkiledi. Hepimiz kahrettik, hepimiz lanet ettik. O nedenle ailenin ne kadar önemli olduğunu, aile deyince neyi anlamamız gerektiğini aslında çok sık hatırlatmak zorundayız. Çünkü aile kavramı, ana kavramı, evin kavramı aslında sadece bir bağı ifade etmez. Aile anne, baba ve çocuklardan oluşan bir grup ama aile aslında sadece bir sosyal yapı değil. Aile bir ideal bütünlüğün olduğu bir yerdir de. Anne, baba ve çocuklar aynı düşünceyi aynı kültürü, aynı davranışı taşımalı."

Akbulut, Filistin, Gazze ve son olarak Lübnan'da yaşanan zulümlerin de kendilerini hüzne boğduğunu, yaşanan zulmün en kısa sürede durdurulması için duacı olduklarını kaydetti.

Akbulut, konferansın devamında katılımcılara ailenin önemine ilişkin bilgiler aktardı.

Kaynak: AA

Diyanet İşleri Başkanlığı, Uluslararası İlişkiler, Güvenlik, Güncel, Eğitim, Yaşam, Terör, sinop, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sinop'ta Ailede Sorumluluk Bilinci Konferansı - Son Dakika

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