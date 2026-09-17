Sinop'ta aydınlatma gereçleri sergisi açıldı, 15 Mart 2027'ye kadar gezilebilecek - Son Dakika
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Sinop'ta aydınlatma gereçleri sergisi açıldı, 15 Mart 2027'ye kadar gezilebilecek

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Sinop Arkeoloji Müzesi İkonalar Salonu'nda açılan Aydınlatmanın Arkeolojisi Sergisi'nde Helenistik, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait aydınlatma gereçleri beğeniye sunuldu. Ozan Hetto küratörlüğündeki sergi, 15 Mart 2027'ye kadar ziyaret edilebilecek.

Sinop'ta binlerce yıllık geçmişe sahip gaz lambaları, avize ve kandil gibi aydınlatma gereçlerinin bulunduğu sergi açıldı.

Kentte farklı tarihlerde yapılan kazı çalışmaları sırasında gün yüzüne çıkarılarak restore edilen Helenistik, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait aydınlatma gereçleri, Sinop Arkeoloji Müzesi İkonalar Salonu'nda açılan "Aydınlatmanın Arkeolojisi Sergisi"nde beğeniye sunuldu.

Sinop Arkeoloji Müzesi koleksiyonunda yer alan eserlerin bulunduğu sergide ziyaretçiler???????, insanlığın en temel ihtiyaçlarından biri olan aydınlatmanın tarihsel gelişimini inceleme fırsatı buluyor.

Sinop Müze Müdürlüğü bünyesinde görevli sanat tarihçisi Ozan Hetto küratörlüğünde açılan sergi, 15 Mart 2027'ye kadar gezilebilecek.

Hetto, AA muhabirine, serginin Sinop'un kültür ve sanat hayatına güzel bir katkı sunmasını beklediklerini söyledi.

İnsanlık tarihinin en önemli olaylarından birinin insanoğlunun ateşi kontrol altına alması olduğunu vurgulayan Hetto, sergide ateş ve insan ilişkisinin tarihsel açıdan ortaya konulduğunu dile getirdi.

Hetto, insanların ateşi kontrol altına almayı öğrendikten sonra aydınlatma gereçleri üretmeye başladığını anlatarak, şunları kaydetti:

"İnsanlar özellikle seramikten sonra çeşitli formlarda aydınlatma gereçleri de üretmeye başlamış. Daha sonra madeni keşfeden insanlar, madeni aydınlatma gereçleri icat etmiş. Bu gelişerek, dönüşerek, günün teknolojisine uygun olarak değişim göstermiş. Hatta cam da işin içine girmiş. Mart ayına kadar açık olacak sergimizde pişmiş topraktan madeni kandillere, cam kandillere, özellikle Bizans döneminde günümüzün avizelerine benzetebileceğimiz polykandeleionlar ile çok yakın zamana kadar kullandığımız gaz lambalarına kadar uzanan kronolojik süreci anlatıyoruz."

Ozan Hetto, Sinop'un kültür ve sanat hayatına önemli katkı sunmasını bekledikleri sergiye tüm sanatseverleri davet etti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Sinop'ta aydınlatma gereçleri sergisi açıldı, 15 Mart 2027'ye kadar gezilebilecek - Son Dakika
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