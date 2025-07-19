Sinop\'ta Bıçaklı Kavga: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Sinop'ta iki kişi arasında çıkan kavgada bir kişi bıçaklanarak yaşamını yitirdi. Ölen kişinin itfaiye eri S.T. olduğu açıklandı.

Sinop'un, kent merkezi Kefevi Mahallesi'nde S. T. ile S.A. arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda, S.A. tarafından bıçaklanan S. T. yaralandı.

İTFAİYE ERİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan S. T. sağlık ekiplerince kaldırıldığı Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Zanlı S.A. ise emniyet güçlerince gözaltına alındı. Öte yandan olayda yaşamını yitiren S. T. 'nin Sinop Belediyesinde itfaiye eri olarak görev yaptığı öğrenildi.