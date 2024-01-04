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Sinop'ta bir kişi yaşadığı evde ölü bulundu - Son Dakika
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Sinop'ta bir kişi yaşadığı evde ölü bulundu

Sinop'un Kaleyazısı Mahallesi'nde Kemal K. adlı bir kişi, arkadaşının evinde hareketsiz bir şekilde bulundu. Sağlık ekipleri olay yerine gelerek Kemal K'nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Cenaze otopsi için Sinop Atatürk Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Sinop\'ta bir kişi yaşadığı evde ölü bulundu
04.01.2024 - 12:33,
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Sinop'ta bir kişi yaşadığı evde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Kaleyazısı Mahallesi Öztürk Sokak'ta arkadaşının evinde kalan Kemal K. (60), sabah kendisini uyandırmaya gelen arkadaşınca hareketsiz şekilde bulundu.

İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri, Kemal K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

İncelemenin ardından Kemal K'nin cenazesi, otopsi için Sinop Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA
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