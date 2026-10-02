Sinop'ta denizde hayatını kaybeden gazi polis memurunun cenazesi Samsun'a gönderildi - Son Dakika
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Sinop'ta denizde hayatını kaybeden gazi polis memurunun cenazesi Samsun'a gönderildi

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Sinop\'ta denizde hayatını kaybeden gazi polis memurunun cenazesi Samsun\'a gönderildi
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Sinop'ta 30 Eylül'de alabora olan tekneden denize düşerek yaşamını yitiren gazi polis memuru için Polisevi bahçesinde tören düzenlendi; törende öz geçmişi okundu, dua edildi ve helallik alındı. Törenin ardından cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Samsun'a gönderildi.

Sinop'ta teknenin alabora olması sonucu hayatını kaybeden gazi polis memuru için tören düzenlendi.

30 Eylül'de Yalıkavak köyü açıklarında alabora olan tekneden denize düşerek yaşamını yitiren İl Emniyet Müdürlüğünde görevli evli ve iki çocuk babası gazi polis memuru Numan Şen'in naaşı, Sinop Atatürk Devlet Hastanesi morgundan alınarak Polisevi bahçesine getirildi.

Burada gerçekleştirilen törende, Şen'in öz geçmişi okunarak dua edildi, ardından helallik alındı.

Şen'in cenazesi, törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Samsun'a gönderildi.

Törene, Şen'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Mustafa Özarslan, Belediye Başkanı Metin Gürbüz, İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hakan Başaklıgil, diğer ilgililer, emniyet mensupları ve vatandaşlar katıldı.

30 Eylül'de Yalı köyünden denize açılan Numan Şen ile Orhan Gazi Yetiş'in bulunduğu tekne alabora olmuş, Şen'in cenazesi yapılan arama çalışmaları sonucu kıyıdan 400 metre açıkta deniz dibinde bulunmuştu.

Kaynak: AA
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