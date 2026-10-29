Sinop\'ta devrilen sebze yüklü kamyonetteki 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı

Sinop'ta sebze yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Özden S'nin kullandığı 55 AUK 295 plakalı kamyonet, Türkeli- Ayancık kara yolu Düzköyü mevkisinde ormanlık alana devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan ve itfaiye ekiplerince çıkarılan sürücü ile araçta bulunan Mehmet D. ve Murat D. ambulansla Türkeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.