Sinop\'un Boyabat ilçesinde kamyon devrildi, 2 kişi yaralandı

Sinop'un Boyabat ilçesinde kamyonun devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Fikri Yücel'in kullandığı 34 SE 1909 plakalı kamyon, Boyabat- Kastamonu kara yolu Salar köyü mevkisinde refüje devrildi.
Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan Müjdat Karabacak, sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Iğdır'ı ziyaret ederek Zengezur Koridoru projesinin önemini vurguladı. Uraloğlu, projenin Iğdır'a ayrı bir değer katacağını belirtti ve Iğdır Belediye Başkan adayı Ülkü Öcal'a destek istedi.
Mersin'de polisin operasyonunda 26 düzensiz göçmen yakalandı ve 3 göçmen kaçakçısı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmada 26 düzensiz göçmen yakalandı ve 3 organizatör tutuklandı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bingöl'ün Genç ilçesinde düzenlenen bir iftar programında yaptığı konuşmada, hayat pahalılığı mücadelesini geniş kesimleri koruyan bir yaklaşımla sürdürdüklerini belirtti. Yılmaz, aynı zamanda 81 ilde yatırımların ve faaliyetlerin devam ettiğini vurguladı. Konuşmasında birlik, beraberlik ve kardeşlik vurgusu yapan Yılmaz, Türkiye'nin doğusuyla batısıyla, kuzeyiyle güneyiyle, 81 vilayetiyle ve 85 milyon nüfusuyla Türkiye Yüzyılı'nı inşa edeceklerini ifade etti. Ayrıca, yerel yönetimlerde şehirleri dirençli hale getirmenin önemine değindi ve Genç Belediye Başkanı Mehmet Zeki Dirik'in yeni hizmetlere ve projelere imza atacağını belirtti.
Zafer Partisi'nden Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Mahmut Tatar, sosyal medya hesabında 2 kişiyle küfürlerle tartıştı. Tatar, küfürlerle karşılaşınca sert sözlerle yanıt verdi ve adresini, telefon numarasını paylaştı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı basın yayın organlarında yer alan 'Gerekirse kura müdahale edilecek, ÖTV ve KDV'de artış olacak' iddiasının doğru olmadığını açıkladı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in, basına kapalı bir toplantıda bu iddiaları söylemediği belirtildi.
Kocaeli'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı. Operasyonda yapılan aramalarda 3 kilo 102 gram sentetik uyuşturucu, 2 gram esrar, 7 uyuşturucu hap ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 25 bin 200 lira ile 12 bin Suriye lirası ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlılardan 3'ü tutuklandı, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, Ankara Mobilyacılar, Lakeciler Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından düzenlenen iftar programına katıldı. Altınok, esnaf ve sanatkarları tebrik ederek, sitelerin 5 yılda hak ettiği hizmeti alamadığını belirtti ve çözüm önerilerini paylaştı. AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin ise Altınok için oy isteyerek, Ankara'da yeni bir dönemin başlamasını istediklerini ifade etti. İftar programına birçok siyasi isim de katıldı.
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