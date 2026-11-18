Sinop'ta kıyıya vuran vücudu yaralı ölü yunusun ölüm nedeni araştırılacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sinop'ta Ada Mahallesi Enver Bahadır Caddesi sahilinde yürüyüş yapanlar, kıyıya vuran ölü yunusu fark etti. Vücudunda yaralar bulunan yunus, Sinop Belediyesi ekiplerince incelenmek üzere alındı; Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi örnek alarak ölüm nedenini araştıracak.
Sinop'ta kıyıya vuran ölü yunus bulundu.
Ada Mahallesi Enver Bahadır Caddesi sahilinde yürüyüş yapanlar, ölü yunus gördü.
İhbar üzerine bölgeye gelen Sinop Belediyesi ekipleri, vücudunda yaralar bulunan ölü yunusu incelenmek üzere güvenli bir yere aldı.
Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi yetkililerince yunustan örnek alınarak ölüm nedenine ilişkin inceleme yapılacağı öğrenildi.
Kaynak: AA
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