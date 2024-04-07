Sinop\'ta otomobil kazasında 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Sinop'ta otomobilin bariyere çarpması sonucu 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, annesi ve babası yaralandı.
Ö.Ç'nin kullandığı 06 BDH 158 plakalı otomobil, Sinop- Gerze kara yolu Yaykıl mevkisinde kontrolden çıkarak bariyere çarptı.
Çarpmanın etkisiyle devrilen araçtan yola düşen 5 yaşındaki Y.E.Ç. olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan sürücü ile eşi F.T.Ç. sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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Mart ayına ilişkin DHMİ istatistikleri ve THY'nin 2024 verilerine göre Türkiye, havacılık sektöründe büyük bir yol kat etti. Mart ayında 14,6 milyon, yılın ilk çeyreğinde ise yaklaşık 44 milyon yolcu hava yolunu tercih etti. İç hatlarda ve dış hatlarda iniş-kalkış yapan uçak sayılarında da ciddi artışlar yaşandı. Ayrıca yük trafiğinde de önemli bir artış yaşandığı belirtiliyor. THY'nin filosundaki uçak sayısı da 453'e ulaştı. Türkiye'nin havacılık sektöründe hızla büyüdüğünü ve önemli başarılara imza attığını görüyoruz.
İzzet Yıldızhan'ın teknede yarı çıplak şarkı söylerken çekilen bir video sosyal medyada büyük ilgi gördü. Ece Seçkin ise bu durumu tiye alarak Yıldızhan'ı eleştirdi. Yıldızhan daha önce kadın sanatçılara yönelik yaptığı açıklamalarla da gündeme gelmişti.
Ankara Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde (AŞTİ), bayram nedeniyle yaşanan yoğunluk, günün geç saatlerinde de sürüyor. Cuma gününden itibaren 9 günlük Ramazan Bayramı tatili öncesinde memleketlerine ve ailelerinin yanına gitmek üzere AŞTİ'ye gelen vatandaşlar, günün geç saatlerinde yoğunluk oluşturmaya devam etti.
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