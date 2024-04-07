Sinop'ta otomobil kazasında 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
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Sinop'ta otomobil kazasında 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Sinop\'ta otomobil kazasında 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Sinop-Gerze kara yolu Yaykıl mevkisinde meydana gelen trafik kazasında, 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Ö.Ç. yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkarak bariyere çarptı ve devrildi. Kazada, çocuğun annesi ve babası yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

07.04.2024 23:59  Güncelleme: 23:59
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Sinop'ta otomobilin bariyere çarpması sonucu 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, annesi ve babası yaralandı.

Ö.Ç'nin kullandığı 06 BDH 158 plakalı otomobil, Sinop- Gerze kara yolu Yaykıl mevkisinde kontrolden çıkarak bariyere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle devrilen araçtan yola düşen 5 yaşındaki Y.E.Ç. olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan sürücü ile eşi F.T.Ç. sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

Sinop, Gerze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sinop'ta otomobil kazasında 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika

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