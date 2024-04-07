Sinop\'ta otomobil kazasında 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Türkiye Havacılık Sektöründe Büyük Bir Yol Kat Etti

Mart ayına ilişkin DHMİ istatistikleri ve THY'nin 2024 verilerine göre Türkiye, havacılık sektöründe büyük bir yol kat etti. Mart ayında 14,6 milyon, yılın ilk çeyreğinde ise yaklaşık 44 milyon yolcu hava yolunu tercih etti. İç hatlarda ve dış hatlarda iniş-kalkış yapan uçak sayılarında da ciddi artışlar yaşandı. Ayrıca yük trafiğinde de önemli bir artış yaşandığı belirtiliyor. THY'nin filosundaki uçak sayısı da 453'e ulaştı. Türkiye'nin havacılık sektöründe hızla büyüdüğünü ve önemli başarılara imza attığını görüyoruz.