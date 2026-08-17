Sinop'ta Palamut Avı Başladı - Son Dakika
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Sinop'ta Palamut Avı Başladı

Sinop\'ta Palamut Avı Başladı
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Sinop'ta balıkçılar, 15-31 Ağustos'ta palamut avlayarak bol miktarda palamut elde ediyor.

Türkiye'nin önemli balıkçılık kentlerinden Sinop'ta, küçük ölçekli tekneleriyle denize açılan balıkçılar bol miktarda palamut avlıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığınca, 1 Eylül'de başlayacak balık avı sezonu öncesinde 15-31 Ağustos tarihlerinde küçük ölçekli balıkçıların geleneksel yöntemlerle palamut avcılığı yapmalarına izin veriliyor.

Bu kapsamda küçük tekneleriyle denize açılan balıkçılar, çapari ve olta gibi geleneksel yöntemlerle palamut avcılığını sürdürüyor.

Balıkçılar tarafından avlanan ve tezgahlardaki yerini alan palamutların tanesi, iriliğine göre 200 ila 250 liradan satışa sunuluyor.

Vatandaşlar da tezgahlardaki palamuda yoğun ilgi gösteriyor.

Sinop Merkez Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Namık Ünlü, AA muhabirine, şu anda Karadeniz'in tamamında palamut avcılığı yapıldığını söyledi.

Palamut avının bol ve bereketli başladığını belirten Ünlü, bu bolluğun 2-2,5 ay sürmesini beklediklerini ifade etti.

Denize çıkan balıkçıların eli boş dönmediğine dikkati çeken Ünlü, "Gerçekten şu an her tarafta palamut avcılığı var. Denize çıkan eli boş geri dönmüyor. Tezgahlarda fiyatlar da şu anda uygun. İlerleyen günlerde fiyatların daha da aşağı düşmesini bekliyoruz." dedi.

Balıkçı İbrahim Coşkun da geçen sezon palamudun az miktarda avlandığını anımsatarak, vatandaşların bu nedenle palamudu özlediğini dile getirdi.

Avcılığın güzel gittiğini belirten Coşkun, şunları kaydetti:

"Şu an avcılık çok güzel gidiyor. 1 Eylül'de gırgır teknelerinin denize açılmasıyla bu balık daha bol ve daha ucuz olacak. İnşallah kayıklarımız bol bol tutacak, biz de vatandaşlarımıza ucuz ucuz satacağız. Vatandaşlarımız da palamudu özlemiş. Şu an tanesini 200 liradan satıyoruz. Bir tanesi bir kişiyi doyuruyor. Dolayısıyla vatandaş ilgi gösteriyor."

Kaynak: AA

Balıkçılık, Ekonomi, Ağustos, Güncel, Sinop, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sinop'ta Palamut Avı Başladı - Son Dakika

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