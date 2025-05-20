Sinop\'ta Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde ticaretiyle mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kent merkezindeki bir adrese yönelik operasyon düzenlendi.

Ekiplerce adreste yapılan aramada 72 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.