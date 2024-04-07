Sinop'un Türkeli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, Türkeli- Kastamonu kara yolunda durdurulan bir araçtaki şüphelinin üzerinde arama yapıldı.
Aramada, zanlının çantasında 24 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Sinop'ta uyuşturucu operasyonu: Bir kişi gözaltına alındı - Son Dakika
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde, bir kişi tartıştığı 2 şahsın bıçaklı saldırısına maruz kaldı. Yaralanan kişi hastaneye kaldırılırken, saldırganlar ise kaçtı. Polis olayın zanlılarını yakalamak için çalışma başlattı.
AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, İhlas Haber Ajansı (İHA) Adıyaman Bürosuna yaptığı ziyarette siyasi gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Alkayış, seçim sonuçlarının analiz edileceğini ve halkın beklentilerine uygun politikaların belirleneceğini söyledi.
Bolu Valisi Erkan Kılıç, Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla alınan tedbirler kapsamında oluşturulan trafik kontrol noktalarında denetlemelerde bulundu. Kılıç, Anadolu Otoyolu, Gerede-Karabük ve D-100 kara yollarındaki noktalarda denetleme yaptı. Trafik durumu hakkında bilgiler alan Kılıç, personele çalışmalarında kolaylık diledi. Durdurulan araçlardaki vatandaşların bayramlarını da kutlayan Kılıç, daha sonra Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli İşletme Şefliğini ziyaret etti, çalışmaları yerinde izledi. Trafik hakkında bilgi alan Kılıç, Bolu Dağı Tüneli'nde görevli personele de kolaylık ve başarılar diledi.
Ramazan Bayramı'nı şehir dışında geçirmek isteyen vatandaşların, Büyük İstanbul Otogarı'ndaki yoğunluğu devam ediyor. Bayram tatilinin 9 güne çıkarılmasının ardından memleketlerine ya da tatil bölgelerine seyahat edecek vatandaşlar, otogarda hareketliliğe neden oldu. Vatandaşların tatil için bilet talebi artarken, bazı otobüs firmaları ek seferler koydu. Bazı vatandaşlar gidecekleri yere bilet bulmakta zorlanırken, kimi de fiyatların yüksekliğinden şikayet etti. Trakya Üniversitesi öğrencisi Furkan Çavuşoğlu, bayram tatili için Edirne'den memleketi Van'a Erzurum aktarmalı gideceğini söyledi. Bilet bulmakta zorlandığını ifade eden Çavuşoğlu, 'Üç öğrenci arkadaş olarak biraz ani kararla gideceğimiz için bilet bulamadık. Şu anda üç aktarmayla Van'a gideceğiz. Sabah saatlerinde Edirne'den İstanbul'daki otogara geldik. Buradan Erzurum'a, ardından Van'a geçeceğiz. Van'a doğrudan bilet bulamadık.' diye konuştu. İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki ailesinin yanına bayram ziyaretine giden Aylin Uzun da kolay bilet bulduğunu ancak fiyatların yüksek olduğunu belirtti. Uzun, ailesinin ev taşımasına yardımcı olmak için İzmir'e gittiğini ifade ederek, 'Tabii, bu tatil de fırsat oldu.' dedi. Çanakkale Lapseki'deki köyüne giden Recep Kurtçu da biletlerin pahalı olduğunu dile getirdi.
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde meydana gelen ikamet yangını itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken, evde maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme yapıyor.
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