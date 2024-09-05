Sinop\'ta Uyuşturucu Operasyonunda 1 Gözaltı ve Ele Geçirilen Madde ve Silahlar

Sinop'ta jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında Ayancık ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenlendi.
Adreste yapılan aramada 3 kök kenevir bitkisi, 35 gram uyuşturucu madde ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.
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