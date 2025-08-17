Sinop'ta Yangın Riski Uyarısı - Son Dakika
Sinop'ta Yangın Riski Uyarısı

17.08.2025 13:12
Vali Özarslan, sıcaklık ve rüzgarın artırdığı yangın riskine dikkat çekti, önlemler çağrısında bulundu.

Sinop Valisi Mustafa Özarslan, artan sıcaklık, düşük nem ve şiddetli rüzgarın büyük bir tehlike oluşturarak yangın için yüksek risk taşıdığı uyarısında bulundu.

Özarslan, yaptığı yazılı açıklamada, yangın riskine dikkati çekti.

İlin iç kesimleri Durağan, Boyabat ve Saraydüzü ilçelerinde sıcaklığın 36 dereceye yükseldiğini belirten Özarslan, "Bu ilçelerde nemin yüzde 20'nin altına düşmesini, rüzgarın ise 35 km/saat kadar çıkmasını ve kıyı kesimlerinde Sinop Merkez, Ayancık Türkeli, Gerze, Erfelek ve Dikmen ilçelerinde sıcaklığın 33 dereceye çıkmasını ve nem oranının yüzde 40'a kadar düşmesini, rüzgarın ise 38 km/saat olmasını beklemekteyiz." bilgisini paylaştı.

Yangın çıkmaması için anız yakılmaması, sigara izmariti atılmaması, açık alanda ateş yakılmaması, doğaya cam ve çöp bırakılmaması konusunda vatandaşların dikkatli ve duyarlı olmalarını isteyen Özarslan, "Unutmayın bir anlık dikkatsizlik, geri dönüşü olmayan büyük bir felakete yol açabilir. Yangınları birlikte durdurabiliriz. Daha başlamadan." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

09:03
AK Parti’ye geçen Özlem Çerçioğlu iddialar sonrası sessizliğini bozdu
AK Parti'ye geçen Özlem Çerçioğlu iddialar sonrası sessizliğini bozdu
11:45
Gerçek polislerden sahte polislere operasyon Evden neler çıktı neler
Gerçek polislerden sahte polislere operasyon! Evden neler çıktı neler
