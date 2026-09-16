Sinop Türkeli'de orman yolunda devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
Sinop'un Türkeli ilçesinde plakasız traktör, Direkli köyü Tovacı Mahallesi'ndeki orman yolunda kontrolden çıkarak ağaçlık alana devrildi. Traktörün altında kalan sürücü Fahri Can, sağlık ekiplerinin kontrolünde hayatını kaybetti; cenazesi Türkeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Sinop'un Türkeli ilçesinde traktörün devrildiği kazada, sürücü hayatını kaybetti.
Fahri Can'ın kullandığı plakasız traktör, ilçeye bağlı Direkli köyü Tovacı Mahallesi'ndeki orman yolunda kontrolden çıkarak ağaçlık alana devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazanın ardından traktörün altında kalan sürücü Fahri Can'ın, sağlık ekiplerince yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi.
Can'ın cenazesi, incelemenin ardından Türkeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA
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