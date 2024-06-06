Sinop'un Boyabat ilçesinde çıkan yangında 3 ev ile 2 ambar kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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Sinop'un Boyabat ilçesinde çıkan yangında 3 ev ile 2 ambar kullanılamaz hale geldi

Sinop\'un Boyabat ilçesinde çıkan yangında 3 ev ile 2 ambar kullanılamaz hale geldi

Sinop'un Boyabat ilçesine bağlı Günpınar köyünde Abdullah Kocaman'a ait tek katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle yanında bulunan iki ev ile ambarlarına sıçrayan alevleri görenler, itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine sevk edilen Boyabat ve Ayancık Belediyesi itfaiye ekipleri ile Boyabat Orman İşletme Müdürlüğü personeli tarafından müdahale edilen yangın söndürüldü. Yangında 3 ev ile 2 ambar kullanılamaz hale geldi. Kaymakam Enver Yılmaz da köye giderek, yangınla ilgili incelemede bulundu.

06.06.2024 14:07
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Sinop'un Boyabat ilçesinde çıkan yangında 3 ev ile 2 ambar kullanılamaz hale geldi.

İlçeye bağlı Günpınar köyünde Abdullah Kocaman'a ait tek katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle yanında bulunan iki ev ile ambarlarına sıçrayan alevleri görenler, itfaiye ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine sevk edilen Boyabat ve Ayancık Belediyesi itfaiye ekipleri ile Boyabat Orman İşletme Müdürlüğü personeli tarafından müdahale edilen yangın söndürüldü.

Yangında 3 ev ile 2 ambar, kullanılamaz hale geldi.

Kaymakam Enver Yılmaz da köye giderek, yangınla ilgili incelemede bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sinop'un Boyabat ilçesinde çıkan yangında 3 ev ile 2 ambar kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sinop'un Boyabat ilçesinde çıkan yangında 3 ev ile 2 ambar kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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