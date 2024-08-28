Sinop'un Gerze ilçesinde sağanak nedeniyle su baskını - Son Dakika
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Sinop'un Gerze ilçesinde sağanak nedeniyle su baskını

Sinop\'un Gerze ilçesinde sağanak nedeniyle su baskını

Sinop'un Gerze ilçesinde etkili olan sağanak sonucu ev ve iş yerlerinde hasar oluştu. Hasar tespit çalışmaları ve temizlik çalışmaları devam ediyor.

28.08.2024 15:46
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Sinop'un Gerze ilçesinde sağanak nedeniyle su basan ev ve iş yerlerindeki hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

İlçede üç gün önce etkili olan sağanağın ardından hasar oluşan ev ve iş yerlerinde hasar tespit çalışmalarının yanı sıra temizlik çalışması da yürütülüyor.

Belediyeden yapılan anonsta, ev veya iş yerleri zarar görenlerin ilgili kurumlara başvurması gerektiği belirtildi.

Kaynak: AA

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