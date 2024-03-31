Sırbistan Cumhurbaşkanı: Sırbistan kimseyi tehdit etmiyor

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Sırbistan'ın kimseyi tehdit etmediğini, kendisini savunabilecek kapasitede olduğunu söyledi.
Vucic, Bosna Hersek'teki Sırp Cumhuriyeti (RS) Başkanı Milorad Dodik ve bazı Sırp siyasetçiler, başkent Belgrad yakınlarındaki Batajnica'da Hava Kuvvetleri ve Hava Savunma merkezlerini ziyaret etti.
Sırbistan Cumhurbaşkanı, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Sırbistan kimseyi tehdit etmiyor, hiçbir zaman kimseyi tehdit etmedi. Tüm sorunlarımızı, zayıf yanlarımızı biliyoruz. Eskiye göre ne kadar güçlü olduğumuzu da biliyoruz. Biz kendimizi savunabilecek kapasitedeyiz." dedi.
Kosova'nın Avrupa Konseyine tam üye olmasını tavsiye eden raporun onaylanmasını da değerlendiren Vucic, "Kosova Başbakanı Albin Kurti'nin, Konseye girdikten sonra Sırbistan'ı savaş suçları ve soykırım gerekçesiyle dava edeceğini ancak bu durumdan korkmadıklarını" ifade etti.
"Rafale alamazsak başka yerden başka bir şey alacağız"
Sırbistan'ın batısındaki Valjevo'da bir casus dron fark edildiğini ifade eden Vucic, böyle bir durumun bir daha yaşanması halinde, dronu vuracaklarını belirtti.
Diğer yandan Vucic, ileriki günlerde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yapacağı görüşmede, Fransız Daussault şirketi tarafından üretilen Rafale savaş uçağının alımını da konuşacaklarını kaydetti.
Sırp lider Vucic, "Rafale alabilirsek alırız. Rafale alamazsak başka yerden başka bir şey alacağız. Bir şeye dikkat etmemiz gerekiyor. O da bölgedeki ilişkiler. Askeri açıdan tarafsız tek ülke olarak, tarafsızlığımızı ve özgürlüğümüzü koruyabilmemiz için çok daha güçlü olmalıyız." açıklamasında bulundu.
"Sırbistan'ın hava sahasını ve topraklarını savunabilmesi önemli"
Bu arada Bosna Hersek'teki RS Başkanı Dodik, yerel bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, tutuklanacağına dair bilgiler aldıklarını, karşı çıkmaları durumunda vurulabileceğini aktardı.
Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi Christian Schmidt'i tanımadıklarını belirten Dodik, Schmidt'in tutuklanıp sınır dışı edileceğini bildiği için RS'ye gidemediğini ileri sürdü.
"Dodik'in tutuklanmasının istendiği" iddiası
Sırbistan'daki istihbarat ajansı Güvenlik Bilgi Ajansının (BIA) eski müdürü Aleksandar Vulin, ABD ve İngiltere ile iş birliği içerisinde RS'yi parçalamak için çalışıldığını savunmuştu.
Vulin, "Dodik'i tutuklamak istiyorlar. RS'yi her şekilde ödeme işlemlerinin iptal edilmesiyle bile tehdit ediyorlar. Bunun önünde duran tek engel Dayton Barış Antlaşması'nın garantörü Sırbistan ve Vucic'tir." değerlendirmesinde bulunmuştu.
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