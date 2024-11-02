Sırbistan'daki Trajik Çökme

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Dışişleri Bakanlığı, Sırbistan'ın Novi Sad şehrindeki tren istasyonunun beton sundurmasının çökmesi sonrası hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Novi Sad şehrinde dün bir tren istasyonunun çatısının çökmesi sonucunda meydana gelen can kayıplarından derin üzüntü duyulduğu belirtilerek, "Sırbistan halkına ve hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Sırbistan'ın Novi Sad şehrindeki tren istasyonunun beton sundurmasının çökmesi sonucu enkaz altında kalanlardan 14 kişi hayatını kaybetmişti.