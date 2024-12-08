Sırbistan Ekonomisi 2024'te Yüzde 3,8 Büyüdü

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BELGRAD, 8 Aralık (Xinhua) -- Sırbistan ekonomisi 2024 yılının ilk 10 ayında önceki yılın aynı dönemine göre tahmini yüzde 3,8 düzeyinde büyüme sergileyerek Avrupa'nın en hızlı büyüyen ekonomileri arasında yer aldı.

Ticaret ve Sanayi Odası ve Ekonomi Enstitüsü tarafından cuma günü yayımlanan Makroekonomik Analizler ve Eğilimler Raporu'nun aralık sayısında söz konusu büyümenin, ülkenin euro bölgesindeki önemli ticaret ortaklarının karşı karşıya kaldığı zorluklara rağmen elde edildiğine dikkat çekildi. Raporda Sırbistan'ın, ihracatını Çin ve Türkiye pazarlarına yönlendirmeyi başararak Avrupa Birliği'nden kaynaklanan talep düşüklüğünü telafi ettiği belirtildi.

Raporda, "İhracata yönelik bu stratejik çeşitlendirme yapılmasaydı, Sırbistan'ın mal ihracatı yılın ilk 9 ayında gerileyecekti" ifadeleri kullanıldı.

Ekim ayında da iyileşme sergileyen Sırbistan'ın dış ticareti, art arda dört ay büyüme kaydederek önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,8 artışla yaklaşık 412 milyon ABD dolarına ulaştı.