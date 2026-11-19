Sırbistan'da 25 Ekim'deki erken genel seçimin ardından toplanan yeni dönem Sırbistan Ulusal Meclis Başkanlığına, "Öğrenci Listesi - Öğrenciler Kazanıyor" milletvekili grubunun adayı Aleksandar Cupic seçildi.

Meclis, 17 Kasım'da 15. dönem kurucu oturumuyla başladı. Yemin töreni ve listelerin grup başkanlarının belirlenmesinin ardından yapılan oturuma 250 milletvekilinden 239'u katıldı. Cupic 140, "Aleksandar Vucic - Sırbistan Kazanıyor" grubunun adayı Stojan Radenovic 97 oy aldı, 2 milletvekili "çekimser" kaldı.

Cupic, sonuç açıklandıktan sonra milletvekillerinin alkışları arasında başkanlık koltuğuna oturdu.

Yaptığı ilk konuşmada, anayasaya, yasalara ve Meclis içtüzüğüne uygun hareket edeceğini söyleyen Cupic, tüm milletvekillerini "yasal yollarla Meclisin onurunu yeniden tesis etmeye" çağırdı.

Cupic, her milletvekilinin onuruna saygı gösterilmesini isteyerek, vatandaşların kürsüden söylenen her sözün ölçülü olmasını beklediğini kaydetti.

Sert tartışmalar damga vurdu

Kurucu oturumun ilk 2 gününe, eski cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in listesinden milletvekilleri ile Öğrenci Listesi milletvekilleri arasındaki sert tartışmalar damga vurdu.

Vucic'in grubundaki milletvekilleri, Cupic'in akademik ünvanını sorguladı ve Belgrad'ın Vozdovac semtindeki binada birden fazla dairesi olduğunu öne sürerek, mal varlığının kaynağını tartıştı.

Cupic, mal varlığı beyanını Yolsuzlukla Mücadele Ajansına sunacağını, emeğiyle kazandıklarıyla gurur duyduğunu söyledi.

Öğrenci Listesi, süreci hızlandırmak için önceden duyurduğu usul itirazlarından vazgeçti.

Öğrenci Listesi'nin grup lideri Jovo Bakic ise 2 günlük tartışmaları "zaman kaybı" olarak nitelerken, Vucic ise Bakic'i yalan söylemek ve hakaret etmekle suçladı.

Cupic, yasalar gereği boşta olan Sırbistan Cumhurbaşkanlığına da vekalet edecek. Cupic'in yakın zamanda cumhurbaşkanlığı seçim süreciyle ilgili takvimi duyurması bekleniyor.

Meclisin kurulmasıyla yeni hükümetin oluşturulması için tanınan 90 günlük süre de başladı.

Cupic kimdir?

1978'de Prokuplje'de doğan Cupic, Belgrad Üniversitesi Ulaştırma ve Trafik Mühendisliği Fakültesi'nde 2004'ten bu yana doktor öğretim üyesi olarak görev yapıyor.

Cupic, posta trafiği, ulaşım ağları ve bilişim teknolojilerinin kullanımı üzerine çalışıyor.

Öğrenci Listesi'nin 51. sırasından milletvekili seçilen Cupic, Kasım 2024'te Novi Sad Tren İstasyonu çatısının çökmesi sonrasında başlayan öğrenci protestolarını desteklemişti.