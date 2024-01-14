18:15 •
Türkiye şehitlerine ağlarken, CHP'nin Etimesgut adayı oyuncu Erdal Beşikçioğlu davullu zurnalı gövde gösterisi yaptı•
18:05 • •
Şirinevler'deki Ulu Camisi'nde, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerler için dua edildi.
Camide, akşam namazı vaktinde gerçekleştirilen programda Kur'an-ı Kerim okundu.
Şehitler için dua edilen programa çok sayıda vatandaş katıldı. ???????
Son Dakika › Güncel › Şirinevler'deki Ulu Camisi'nde Şehitler İçin Dua Edildi - Son Dakika