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Şırnak Cizre'de Kargo Aracında Gümrük Kaçağı Eşya Ele Geçirildi - Son Dakika
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Şırnak Cizre'de Kargo Aracında Gümrük Kaçağı Eşya Ele Geçirildi

Şırnak'ın Cizre ilçesinde bir kargo firmasına ait araçta yapılan kontrolde, çok sayıda gümrük kaçağı eşya ele geçirildi. Ele geçirilen eşyalar arasında projeksiyonlar, cep telefonları, şarj adaptörleri, ayakkabılar, kol saatleri, el çantaları ve kozmetik kremler bulunuyor. Gümrük kaçağı eşyalara el konuldu.

Şırnak Cizre\'de Kargo Aracında Gümrük Kaçağı Eşya Ele Geçirildi
06.01.2024 - 20:39,
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??????? Şırnak'ın Cizre ilçesinde, bir kargo firmasının aracında çok sayıda gümrük kaçağı eşya ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçenin Kurumcu yol kontrol noktasında şüphe üzerine bir kargo firmasına ait aracı durdurdu.

Araçta yapılan kontrolde, 22 göndericiye ait paketlerde gümrük kaçağı 10 projeksiyon, 54 cep telefonu, 2 bin 326 cep telefonu şarj adaptörü, 1665 cep telefonu şarj kablosu, 302 ayakkabı, 85 mekanik kol saati, 65 kadın el çantası ve 360 kozmetik krem ele geçirildi.

Gümrük kaçağı eşyaya el konuldu.???????

Kaynak: AA
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Cumhuriyet Başsavcılığı, Şırnak, Güvenlik, Hukuk, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Şırnak Cizre'de Kargo Aracında Gümrük Kaçağı Eşya Ele Geçirildi - Son Dakika
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