Şırnak'ın Cizre ilçesinde 51 yayınevi ve birçok yazarın 77 stantta kitaplarının sergilendiği "2. Kitap Fuarı" çeşitli etkinliklerle sürüyor.

Valilik himayesinde, Cizre Kaymakamlığı organizasyonunda, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün katkılarıyla Sanat ve Sevgi Sokağı'nda düzenlenen fuar, bu yıl "Kitapla Buluş" temasıyla gerçekleştiriliyor.

İlgiyle devam eden fuarı her yaştan vatandaşlar ziyaret ediyor.

Fuarı ziyaret eden Şırnak Valisi Birol Ekici de stantları gezdi, kitaplarla ilgili bilgi aldı.

Ekici, ilçenin yüzyıllar boyunca bilimin, sanatın ve kültürün merkezi olduğunu belirterek, "Bu bilimin, sanatın ve kültürün merkezi olma vasfını devam ettirmemiz gerekiyor. Kaymakamımıza, hocalarımıza ve tüm Cizreli hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Çocuklarımızı artık bilimle ve sanatla yoğurmak zorundayız." dedi.

Öğrencilerden Rüzgar Güvcin ise kitaplara doğrudan ulaşabilmenin sevincini yaşadığını anlattı.

Güvcin, "Normalde internet üzerinden erişebildiğimiz kitapların şu an elimizde olması bizi çok mutlu etti ve gelişimimize katkı sağladı. Okulların da bu etkinliklere katılması bizi sevindirdi. Diğer öğrencilerin de buraya gelerek kitapları incelemelerini ve güzel anılar biriktirmelerini diliyorum." ifadelerini kullandı.

İlçede 23 Kasım'da kitapseverlere kapılarını açan fuar, 29 Kasım'a kadar sürecek.