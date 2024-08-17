Şırnak İl Milli Eğitim Müdürü Cizre'deki Eğitim Kurumlarını Ziyaret Etti

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Şırnak İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, Cizre ilçesindeki eğitim kurumlarını ve Halk Eğitim Merkezi bünyesindeki kursları ziyaret etti.

Çandıroğlu, Cizre Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren şal-u şepik dokuma, giyim üretim, takı tasarım, kuaförlük saç bakım ve yiyecek içecek hizmetleri atölyelerinde incelemelerde bulundu.

Şal-u şepik atölyesinde üretilen yöresel kıyafet kumaşını inceleyen Çandıroğlu, şal-u şepik kültürünün yaşatılması için gereken çabayı göstereceklerini söyledi.

Çandıroğlu, ziyaretleri kapsamında Cizre ilçesi Dağkapı Mahallesi'ndeki tarihi Mehmet Ağ Kasrı'ndaki Dengbej Kültür ve Sanat Merkezini de ziyaret etti.