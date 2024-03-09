Şırnak'ın Cizre ilçesinde İsmail Ebul-İz El-Cezeri Köprüsü açıldı - Son Dakika
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Şırnak'ın Cizre ilçesinde İsmail Ebul-İz El-Cezeri Köprüsü açıldı

Şırnak\'ın Cizre ilçesinde İsmail Ebul-İz El-Cezeri Köprüsü açıldı

Dicle Nehri üzerinde yapılan üçüncü köprü olan İsmail Ebul-İz El-Cezeri Köprüsü'nün açılışı törenle gerçekleştirildi. Şırnak Valisi Cevdet Atay ve Kaymakam Nazlı Demir'in de katıldığı törende, köprünün ilçeye hayırlı olması temenni edildi. Açılışta yapılan konuşmalarda Cizre'nin artık huzur ve güven şehri olduğu vurgulandı.

09.03.2024 02:08  Güncelleme: 02:10
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Şırnak'ın Cizre ilçesinde yapımı tamamlanan İsmail Ebul-İz El-Cezeri Köprüsü'nün açılışı törenle yapıldı.

Dicle Nehri üzerinde yapılan üçüncü köprü olan Cizre'nin iki yakasını birleştiren köprünün açılışı dolayısıyla düzenlenen törene Şırnak Valisi Cevdet Atay, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Nazlı Demir de katıldı.

Belediye tarafından ilçeye kazandırılan köprünün açılışında Vali Atay ve Kaymakam Demir de vatandaşlarla birlikte müzik eşliğinde halay çekti.

Vali Atay, açılışta yaptığı konuşmada, köprünün ilçeye hayırlı olmasını diledi.

"Cizre artık huzur şehri. Cizre denilince artık akla gelen güven ve huzur." diyen Atay, köprünün yapımında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nazlı Demir de ilçede şenlik havasında bir açılış gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Nur Mahallesi'nde tamamlanan taziyeevi ve caminin açılışını yaptık. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü de kadınlarımızla geçirmek istedik ve Dirsekli Mahallesi'ndeki Mesire alanının hem açılışını gerçekleştirdik hem de kadınlarımız ile beraber şenlik havasında bir kutlama yaptık. Binlerce kadınımızla birlikte muhteşem bir atmosfer vardı. İnandığımız ilke şudur; kadının mutlu olduğu toplum da mutludur ve bunun için de herkesin elinden geleni yapması gerekir." dedi.

Demir, yaklaşık 7 yıldan bu yana devam eden süreci son bir yılda hızlandırarak asma köprünün açılışını gerçekleştirdiklerini dile getirerek, havai fişek gösterisi ile açılış yaptıklarını kaydetti.

Cizre'de artık huzur ve güven olduğuna işaret eden Demir, "İnsanlar huzur istiyor ve huzuruna sahip çıkıyor. Terör ortamının ortadan kalkması ile Cizre'mizin tarihi, kültürü, zenginlikleri ortaya çıktı. Cizre bir turizm, sanayi, ticaret şehri olmaya aday. Kadim Cizre'miz hak ettiği değere inşallah bu yatırımlarla ulaşacak." ifadelerini kullandı.

Demir, devletin kendilerine verdiği sorumluluğun bilincinde olarak vatandaşların huzuru ve mutluluğu için tüm kamu kurum ve kuruluşları ile 7 gün 24 saat mücadele içerisinde olduklarını anlatarak, şunları söyledi:

"Vatandaşlarımızla kardeşlik hukuku yakaladık. İnşallah bu hukuku devam ettireceğiz. Birliğimiz, beraberliğimiz daim olsun diyorum. İnşallah nice güzel, hayırlı hizmetler ile Cizre'mize hizmet etmeye devam edeceğiz."

Konuşmaların ardından asma köprünün dualar eşliğinde açılışı yapıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Şırnak'ın Cizre ilçesinde İsmail Ebul-İz El-Cezeri Köprüsü açıldı - Son Dakika

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