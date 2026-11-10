Melisa Döngel, Torreira ile aşk yaşadığı iddialarına son noktayı koydu - Son Dakika
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Melisa Döngel, Torreira ile aşk yaşadığı iddialarına son noktayı koydu

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Melisa Döngel, Torreira ile aşk yaşadığı iddialarına son noktayı koydu
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3 yorum

Oyuncu Melisa Döngel ile Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira'nın aşk yaşadığı iddia ediliyordu. Bu iddialara yanıt veren Melisa Döngel, "Lucas Torreira ile arkadaşız. O benim brom'' dedi.

Galatasaray’ın derbi mücadelesini stadyumdan takip eden Melisa Döngel ile sarı-kırmızılıların başarılı orta saha oyuncusu Lucas Torreira arasında bir süredir aşk yaşandığı öne sürülüyordu. İkilinin sosyal medyadaki paylaşımları ve detaylar üzerine alevlenen iddialar sonrası sessizliğini bozan Döngel, konuya açıklık getirdi.

TORREIRA İLE ARKADAŞ OLDUKLARINI AÇIKLADI

Magazin basınının sorularını yanıtlayan Melisa Döngel, yıldız futbolcu ile sevgili olmadıklarını belirterek samimi açıklamalarda bulundu.

''O BENİM BROM

Çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını dile getiren ünlü oyuncu, "Lucas Torreira ile aramızda bir aşk yok. Biz sadece çok iyi arkadaşız. O benim brom!" sözlerini sarf etti. 

Lucas TorreiraMelisa DöngelGalatasarayMagazinFutbolSporSon Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Haber Muavini Haber Muavini:
    Hiç Şaşırmadım. Okan ve Poşetoriea ilişkisine 0 5
  • İlker Çinar İlker Çinar:
    yav he heee. bu zenginlerin ne kaçamağı biter ne flörtü biter nede arkadaşlığı biter. 1 0 Yanıtla
  • Erener Erener:
    para varsa her pislik var bu zamanda insanlarda 0 0
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