Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde kaybolan gencin cesedi bulundu.
İlçenin Damlarca köyünde yaşayan ve dün ava giden 23 yaşındaki Recep Ö'nün eve dönmemesi üzerine yakınları durumu jandarmaya bildirdi.
Jandarma ekiplerince yapılan aramada, Yağmurkuyusu mevkisinde Recep Ö'nün cansız bedenine ulaşıldı.
Cenaze, otopsi için Şırnak Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
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Manisa merkezli Dindar Şirketler Grubu, yenilenebilir enerji alanında önemli bir projeye imza attı. Grup bünyesinde faaliyet gösteren Yeni Manisa Yapı Sanayi Özel Sağlık ve Turizm Hizmetleri, Selendi ilçesinde güneş enerji santrali kurdu. Dindar Şirketler Grubu CEO'su Furkan Dindar, projenin amacının gelecek nesillere daha temiz bir dünya bırakmak olduğunu belirtti. Kurulan güneş enerji santralinin kurulu gücü yaklaşık 2 milyon watt olarak belirlendi ve Türkiye'nin güneş enerjisi hedeflerine katkı sunması hedefleniyor.
Şırnak'ta İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, terörün finans kaynaklarına yönelik yapılan baskınlarda uyuşturucu madde ve gümrük kaçağı malzemelere el konuldu. Operasyonlarda, metamfetamin, bong, sigara, elektronik sigara, muhtelif emtia, cep telefonu ve kaçak çay ele geçirildi. Toplamda 29 şüpheli yakalanarak yasal işlem başlatıldı.
Şırnak'ta PKK/KCK, FETÖ/PDY ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 33 şüpheliden 1'i tutuklandı. Operasyonlar, terörle mücadele kapsamında Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirildi.
Derince Belediyesi, lokantalardan temin edilecek gıda artıkları ile kedi ve köpek mamalarını üreteceği Sokak Hayvanları Mama Üretim Tesisinin açılışını yapacak.
Kırklareli'nde cinayet zanlısı baba ve oğlunun yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. Duruşmada, sanıkların maktulu öldürüp cesedi parçalara ayırdığı iddiasıyla cezalandırılmaları talep edildi. Sanıklardan M.E. suçlamaları kabul ederken, B.E. ise beraatini istedi. Mahkeme heyeti tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde bir iş yerinden kablo çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı. Jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada çalınan malzemeler zanlıların evlerinde bulunarak sahibine teslim edildi.
Mersin'de yapılan bir operasyonda, internet üzerinden sahte ilanlarla vatandaşları dolandıran ve araç almak isteyenleri 'sazan sarmalı' yöntemiyle mağdur eden 38 kişinin kimlikleri tespit edildi. Operasyonda 32 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde 70 cep telefonu, 4 ruhsatsız silah, para atma makinesi, 62 banka kartı ve 120 bin lira ele geçirildi. Aranan 6 kişi ise hala bulunamadı.
Nusaybin Belediyesi U16 Genç Kız Basketbol Takımı, Türkiye Yarı Finalleri Anadolu Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı. Takımın antrenörleri ve oyuncuları büyük bir gurur ve heyecan yaşıyor.
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Ata Tohumlarından üretilen fidelerin Atça'da dağıtımını gerçekleştirdi. Vatandaşlar, Çerçioğlu'na desteklerini sürdüreceklerini belirtti.
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