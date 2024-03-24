Şırnak'ın Uludere ilçesinde çığ düşmesi cep telefonu kamerasıyla kaydedildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Şırnak'ın Uludere ilçesinde çığ düşmesi cep telefonu kamerasıyla kaydedildi

Şırnak\'ın Uludere ilçesinde çığ düşmesi cep telefonu kamerasıyla kaydedildi

Uludere ilçesinin Uzungeçit beldesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle çığ düştü. Çığın cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı. Bölgede yaşayan Mahir Yıldırım, çığın meydana geldiği sırada cep telefonuyla görüntü kaydettiğini belirtti. Çığın neden olduğu yolların ulaşıma kapandığı belirtildi.

24.03.2024 13:19  Güncelleme: 13:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şırnak'ın Uludere ilçesinde çığ düşmesi cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İlçenin Uzungeçit beldesinde etkisini sürdüren kar, hayatı olumsuz etkiledi.

Kar nedeniyle beldede ulaşıma kapanan yolların açılması için ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Beldede dün dağdan çığ düşmesi, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Beldede yaşayan ve cep telefonunun kamerasıyla o anları kaydeden Mahir Yıldırım, AA muhabirine, çığın dün akşam saatlerinde meydana geldiğini söyledi.

Fırından ekmek aldıktan sonra eve giderken dağdan çığ düştüğünü fark ettiğini anlatan Yıldırım, o esnada cep telefonu ile görüntüyü kaydettiğini belirtti.

Yıldırım, "Her yıl o bölgede çığ düşüyor. Çığ esnasında o bölgede kimsenin olmaması büyük bir şanstı." dedi.

Çığın beldenin farklı bölgelerinde de sık sık meydana geldiğini dile getiren Yıldırım, çığ nedeniyle yolların da ulaşıma kapandığını aktardı.

Kaynak: AA

Mahir Yıldırım, Uzungeçit, Uludere, Şırnak, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şırnak'ın Uludere ilçesinde çığ düşmesi cep telefonu kamerasıyla kaydedildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:20 Erdoğan ile Şimşek’in emekli ikramiyeleri nedeniyle tartıştığı iddiasına İletişim Başkanlığından yalanlama Erdoğan ile Şimşek'in emekli ikramiyeleri nedeniyle tartıştığı iddiasına İletişim Başkanlığından yalanlama
13:02 Erdoğan, İstanbul mitinginde yeni bir müjde mi verecek AK Partili Kabaktepe yanıtladı Erdoğan, İstanbul mitinginde yeni bir müjde mi verecek? AK Partili Kabaktepe yanıtladı
12:33 Moskova-Kiev hattında tansiyon yüksek Ukrayna iki Rus gemisini vurdu Moskova-Kiev hattında tansiyon yüksek! Ukrayna iki Rus gemisini vurdu
12:09 Stellantis, maliyetleri optimize etmek için işten çıkarmalar yapacak Stellantis, maliyetleri optimize etmek için işten çıkarmalar yapacak
11:09 Kadir İnanır hastaneye kaldırıldı Kadir İnanır hastaneye kaldırıldı
12:08 İşte AK Parti’nin ’’Yeniden Büyük İstanbul Mitingi’’ için kapatılan yollar İşte AK Parti'nin ''Yeniden Büyük İstanbul Mitingi'' için kapatılan yollar
11:44 Selahattin Demirtaş, Diyarbakır’a mı götürüldü Avukatından iddiaya yalanlama geldi Selahattin Demirtaş, Diyarbakır'a mı götürüldü? Avukatından iddiaya yalanlama geldi
11:18 Aileleri evliliklerine karşı çıkınca CİMER’e yazdılar Aileleri evliliklerine karşı çıkınca CİMER'e yazdılar
10:35 Gece kulübünde taciz iddiasıyla dışarı çıkarıldı, dönüşü tabancayla oldu Gece kulübünde taciz iddiasıyla dışarı çıkarıldı, dönüşü tabancayla oldu
10:32 Halı silkelerken balkondan düşerek hayatını kaybetti Halı silkelerken balkondan düşerek hayatını kaybetti
10:28 Ankara mitinginde pankart açanlar gözaltına mı alındı Cumhurbaşkanlığı’ndan açıklama var Ankara mitinginde pankart açanlar gözaltına mı alındı? Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama var
09:51 Rusya’daki kanlı saldırıdan yeni görüntüler Teröristler o anları vücut kamerasıyla anbean kaydetmiş Rusya'daki kanlı saldırıdan yeni görüntüler! Teröristler o anları vücut kamerasıyla anbean kaydetmiş
09:47 Paylaşımları ortaya çıkan sahte avukat tutuklandı Paylaşımları ortaya çıkan sahte avukat tutuklandı
09:04 Fatma Şahin’den Gaziantep’e yeni proje Barcelona ve Tokyo’ya gidenler gelecek Fatma Şahin'den Gaziantep'e yeni proje! Barcelona ve Tokyo'ya gidenler gelecek
08:38 Rusya 150 kişinin öldüğü terör saldırısı sonrası Ukrayna’yı savaş uçaklarıyla vurdu Rusya 150 kişinin öldüğü terör saldırısı sonrası Ukrayna'yı savaş uçaklarıyla vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2024 13:49:17. #1.13#
SON DAKİKA: Şırnak'ın Uludere ilçesinde çığ düşmesi cep telefonu kamerasıyla kaydedildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement