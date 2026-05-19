Şırnak'ta 19 Mayıs Kutlaması

19.05.2026 12:33
107 metre uzunluğundaki Türk bayrağıyla yürüyüş düzenlendi, dualar ve gösteriler yapıldı.

ŞIRNAK'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında, 107 metre uzunluğundaki Türk bayrağı eşliğinde yürüyüş düzenlendi.

Şırnak'ta 19 Mayıs kutlamaları, valilik bahçesindeki Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başladı. Törenin ardından kent merkezindeki Ömer Kabak Meydanı'nda yürüyüş korteji oluşturuldu. Yürüyüşe, Vali Birol Ekici, Belediye Başkanvekili Mahmut Tatar, Cumhuriyet Başsavcısı Hayrullah Şahin, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Zafer Tombul, İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak, kurum müdürleri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Ömer Kabak Meydanı'ndan başlayan yürüyüş, ellerde taşınan 107 metrelik dev Türk bayrağı eşliğinde Kent Meydanı'nda sona erdi.

'TÜRKİYE'NİN GELECEĞİ GÜÇLÜ BİR GENÇLİKLE YÜKSELECEKTİR'

Kent Meydanı'ndaki program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapan Gençlik ve Spor İl Müdürü Fedai Din, "Bugün, bir milletin küllerinden yeniden doğuşunun ilk adımını, inancın umuda dönüştüğü tarihi bir yürüyüşü anıyoruz. Bugün burada açık yüreklilikle ifade etmek isterim ki; Türkiye'nin geleceği güçlü bir gençlikle yükselecektir. Spor yapan, üreten, düşünen, araştıran, milli ve manevi değerlerine bağlı bir gençlik; bu ülkenin en büyük teminatıdır" dedi.

Konuşmaların ardından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki erbane grubu müzik dinletisi sundu. Program, tekvando ve jimnastik takımlarının gösterilerinin ardından, bayram kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

Kaynak: DHA

