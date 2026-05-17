Şırnak'ta 19 Mayıs Satranç Turnuvası Sona Erdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Şırnak'ta 19 Mayıs Satranç Turnuvası Sona Erdi

17.05.2026 20:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

19 Mayıs dolayısıyla düzenlenen satranç turnuvasında 93 sporcu mücadele etti. Dereceye girenler belirlendi.

Şırnak'ta, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen "19 Mayıs Satranç Turnuvası" sona erdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Satranç Federasyonu İl Temsilciliği tarafından Atatürk Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinde organize edilen turnuvaya 93 sporcu katıldı.

14 yaş altı ve serbest kategori olmak üzere 2 klasmanda düzenlenen turnuvanın son gününde sporcular, dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti.

Turnuva sonunda 14 yaş altı kategorisinde birinciliği Elif Sare Yavuz, ikinciliği Asya Yavuz, üçüncülüğü de Yusuf Kaan Acet kazanırken, serbest kategoride ise birinciliği Yakup Tarım, ikinciliği Mehmet Sıddık Cıvıldak, üçüncülüğü de Mahsun Erçil aldı.

Dereceye giren sporculara kupa, madalya ve sponsorların çeşitli hediyeleri verildi.

Etkinliğe, Belediye Başkan Vekili Mahmut Tatar, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fedai Din, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ekrem Ertaş, Şırnak Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Murat Umaç, Türkiye Satranç Federasyonu İl Temsilcisi Salih Şen ve kurum temsilcileri ile veliler katıldı.

Kaynak: AA

Etkinlik, Kültür, Güncel, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şırnak'ta 19 Mayıs Satranç Turnuvası Sona Erdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
’Süper meyve’ için 14 ülke Türkiye’nin kapısında sıraya girdi: İhracat rekoru bekleniyor 'Süper meyve' için 14 ülke Türkiye'nin kapısında sıraya girdi: İhracat rekoru bekleniyor
İstanbul’da hayatın iki farklı yüzü aynı karede İstanbul'da hayatın iki farklı yüzü aynı karede
Gece yarısı ellerinde fenerle topluyorlar Kilosu 35 TL’den alıcı buluyor Gece yarısı ellerinde fenerle topluyorlar! Kilosu 35 TL'den alıcı buluyor
Kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılara 10 milyon liralık altın kaptırdılar Kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılara 10 milyon liralık altın kaptırdılar
Fenerbahçe’ye Arda piyangosu Kasa dolacak Fenerbahçe'ye Arda piyangosu! Kasa dolacak
Ekranlarda yaprak dökümü 4 dizi birden final yapıyor Ekranlarda yaprak dökümü! 4 dizi birden final yapıyor

20:26
Vincent Aboubakar, Süper Lig şampiyonuna transfer olma yolunda
Vincent Aboubakar, Süper Lig şampiyonuna transfer olma yolunda
20:08
Trump: İran için zaman daralıyor ve çok hızlı hareket etmeleri gerekiyor, yoksa onlardan geriye hiçbir şey kalmayacak
Trump: İran için zaman daralıyor ve çok hızlı hareket etmeleri gerekiyor, yoksa onlardan geriye hiçbir şey kalmayacak
20:05
Aksaray’da temizlik için kuyuya giren 4 kişiden 3’ü hayatını kaybetti
Aksaray'da temizlik için kuyuya giren 4 kişiden 3'ü hayatını kaybetti
19:56
Canlı skor ve puan durumu: Süper Lig’de küme düşen son takım belli oluyor
Canlı skor ve puan durumu: Süper Lig'de küme düşen son takım belli oluyor
17:54
Diyarbakır’da 15 yaşındaki Hülya silahla vurulmuş halde ölü bulundu
Diyarbakır'da 15 yaşındaki Hülya silahla vurulmuş halde ölü bulundu
17:28
Çorlu’da iki polisimizi şehit eden saldırganın yakalanma anı kamerada
Çorlu'da iki polisimizi şehit eden saldırganın yakalanma anı kamerada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2026 21:00:06. #.0.5#
SON DAKİKA: Şırnak'ta 19 Mayıs Satranç Turnuvası Sona Erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.