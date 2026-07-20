Şırnak'ta 35 Şüpheli Yakalandı, 13'ü Tutuklandı

Şırnak'ta çeşitli suçlardan yakalanan 35 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından 13-19 Temmuz'da arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda, çeşitli suçlardan aranan 35 şüpheli yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 22 şüpheli adli kontrol hükümlerince serbest bırakıldı.