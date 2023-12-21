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Şırnak'ta arazi anlaşmazlığından çıkan kavgada 2 kardeş yaralandı - Son Dakika
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Şırnak'ta arazi anlaşmazlığından çıkan kavgada 2 kardeş yaralandı

Şırnak'ın Aslanbaşar köyünde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada, S.F. ve E.F. isimli kardeşler yaralandı. Olayın ardından jandarma ekipleri şüpheli A.T'yi gözaltına aldı.

Şırnak\'ta arazi anlaşmazlığından çıkan kavgada 2 kardeş yaralandı
21.12.2023 - 13:43,
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Şırnak'ta arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet bulunan 2 aile arasında çıkan silahlı, taşlı ve sopalı kavgada, 2 kardeş yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Aslanbaşar köyünde odun toplamaya giden S.F. (49) ile arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet bulunan A.T. arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada, S.F. yaralandı. Arazideki kavga, 2 kişinin aile üyeleri arasında köyde sürdü.

Köydeki taşlı ve sopalı kavgada da S.F'nin kardeşi E.F. (23) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Şüpheli A.T, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Şırnak'ta arazi anlaşmazlığından çıkan kavgada 2 kardeş yaralandı - Son Dakika
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