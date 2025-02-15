Şırnak'ta Arıcılar Kış Nöbetinde - Son Dakika
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Şırnak'ta Arıcılar Kış Nöbetinde

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Şırnak'ta kar yağışı devam ederken arıcılar, bal arılarını korumak için yoğun kar temizliği yapıyor.

15.02.2025 11:24
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Arıcıların kış mesaisi sürüyor

ŞIRNAK - Şırnak'ta kış etkisini sürdürürken bir çok bölgede etkili olan kar nedeniyle arıların telef olmaması için arıcılar yoğun bir mesai sürdürmeye başladı.

Şırnak'ta kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde kar yağışı sürüyor. Yüksek bölgelerde 2 gündür etkili olan kar yağışı sonrası kışlaklara bırakılan bal arı kovanlarının telef olmaması için arıcılar kar nöbetine başladı. Her yıl kış aylarında bal arılarını soğuk ve kardan koruyan arıcıların mesaisi sürüyor. Sıralar halinde birleştirilen bal arı kovanları branda ve saclarla kapatıldıktan sonra 3 ay kışlaklara bırakılıyor. Arıcılar, kış aylarında bal arıları uyanıp dışarı çıktığında karda telef oldukları için sürekli kar temizleme çalışmaları yapıyor. Arıcı Serdar Gökçe her yıl kar temizlediklerini söyledi. Gökçe, "Bu yıl kar geç yağdı. Ancak yılın hangi ayı yağsa biz mecbur arıcılar arı kovanlarının önlerini temizlemek zorundayız. Çünkü telef oluyorlar. Her yıl bu işi yapıyoruz" dedi.

Fadıl Gökçe isimli arıcı ise "İlçemizde dünden beri kar yağıyor. Çok sevindik. Çünkü çoktandır kar yağması gerekirken yağmamıştı. Şükür yağdı" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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