Şırnak'ta besiciler hayvanlarını sırtladıkları yemlerle besliyor - Son Dakika
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Şırnak'ta besiciler hayvanlarını sırtladıkları yemlerle besliyor

Şırnak\'ta besiciler hayvanlarını sırtladıkları yemlerle besliyor

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde kış aylarında hayvanlarını beslemek için besiciler, yemleri sırtlayarak kullanıyor. Beşağaç, Ballı ve Güneyyaka köylerinde hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar, zorlu kış şartlarında keçi ve koyunlarını beslemek için dağlardan toplanan ot ve meşe yapraklarını köylere indiriyor. Bu yemler, çadır ve brandaların altında muhafaza edilerek kar üzerine serpiliyor. Besiciler, bu zorlu kış mesaisini 5 ay boyunca sürdürüyor.

27.02.2024 22:02  Güncelleme: 22:03
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Şırnak'ta besiciler yemleri sırtlayarak hayvanlarını besliyor

ŞIRNAK - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde kış ayları çetin geçerken besiciler, hayvanlarını sırtladıkları yemlerle besliyor.

İlçenin Beşağaç, Ballı ve Güneyyaka köylerinde hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar çetin geçen kış aylarında keçi ve koyunlarını hava sıcaklığının eksi 5 dereceye kadar düştüğü yüksek bölgelerde beslemeye çalışıyor. İlkbahar aylarında dağlardan toplatılan ot ve meşe yaprakları kış aylarında hayvanlara yem olarak verilmek üzere köylere indiriliyor. Çadır ve brandaların altında muhafaza edilen yemler kış aylarında sırtında taşıyarak kar üzerine serpiliyor. Zorlu kış mesaisi 5 ay boyunca devam ediyor.

Besici Avdel Acer, yıllardır hayvancılıkla uğraştığını, geçiminin sadece keçi ve koyunları besleyerek sağladığını söyledi. Yıllardır hayvancılıkla uğraştığını belirten Acer, "Mesaimiz yıllardır aynı devam ediyor. Saman ve otları toplayıp kış aylarında yem olarak veriyorum. Çok zorlanıyorum, başka yapacağım iş yok yaşlandım" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Şırnak'ta besiciler hayvanlarını sırtladıkları yemlerle besliyor - Son Dakika

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