Şırnak'ın Cizre ilçesinde dini nikahlı eşinin bıçaklı saldırısına uğrayan kadın yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, 3 çocuk annesi Z.K, Nur Mahallesi Eren Sokak'taki evlerinde dün gece dini nikahlı eşi H.Ö'nün bıçaklı saldırısına uğradı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri Z.K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Kadının cesedi, otopsi için Şırnak Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Saldırının ardından kaçan H.Ö, polis ekiplerince yakalandı.
Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Şırnak'ta Dini Nikahlı Eşinin Saldırısına Uğrayan Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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