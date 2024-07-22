Şırnak'ta düzenlenen operasyonlarda 27 şüpheli yakalandı

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Şırnak'ta düzenlenen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 27 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince bir haftada yapılan asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 27 şüpheli yakalandı.

Yapılan aramalarda, bir miktar sentetik uyuşturucu, esrar ile 0,55 gram eroin ele geçirildi.

İşlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen şüpheliler, haklarında yurt dışına çıkış yasağı yönünde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.