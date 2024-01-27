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Şırnak'ta Gabar Dağı bölgesi 15 gün süreyle özel güvenlik bölgesi ilan edildi - Son Dakika
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Şırnak'ta Gabar Dağı bölgesi 15 gün süreyle özel güvenlik bölgesi ilan edildi

Şırnak Valiliği, milli güvenlik ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla Gabar Dağı bölgesini 15 gün süreyle özel güvenlik bölgesi ilan etti. Vatandaşların bu bölgelere girmemeleri önem taşıyor.

Şırnak\'ta Gabar Dağı bölgesi 15 gün süreyle özel güvenlik bölgesi ilan edildi
27.01.2024 - 16:57,
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Şırnak'ta Gabar Dağı bölgesi, 15 gün süreyle "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, milli güvenlik, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması, şiddet olaylarının meydana gelmesinin önlenmesi ve yaşanabilecek her türlü olumsuz durumun önüne geçilebilmesi amacıyla 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ile Güvenlik Bölgeleri Kanunu uyarınca Güçlükonak sınırları içerisinde bulunan Gabar Dağı bölgesinin, 26 Ocak-9 Şubat'ta özel güvenlik bölgesi ilan edildiği belirtildi.

Söz konusu bölgenin koordinatlarının Valiliğin internet sitesinden paylaşıldığı aktarılan açıklamada, bu bölgelere vatandaşların gece ve gündüz girmemelerinin can ve mal güvenlikleri açısından önem taşıdığı kaydedildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Şırnak'ta Gabar Dağı bölgesi 15 gün süreyle özel güvenlik bölgesi ilan edildi - Son Dakika
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