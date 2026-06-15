Şırnak'ta Jandarma'nın 187. Yılı Kutlandı - Son Dakika
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Şırnak'ta Jandarma'nın 187. Yılı Kutlandı

Şırnak\'ta Jandarma\'nın 187. Yılı Kutlandı
15.06.2026 13:35
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Şırnak'ta Jandarma Teşkilatı'nın 187. kuruluş yıl dönümü törenle kutlandı. Vali Ekici ve Komutan Tombul, jandarmanın kamu düzeni ve güvenlikteki önemine vurgu yaparak, terör ve uyuşturucuyla mücadeledeki başarılarını dile getirdi.

Şırnak'ta, Jandarma Teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

İl Jandarma Komutanlığı yerleşkesinde gerçekleştirilen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törende konuşan Vali Birol Ekici, jandarmanın 86 milyonun güvenini kazanmış, ülkenin kamu düzen ve güvenliğinin sağlamasında en önemli rolü sağlayan kuruluşlarından birisi olduğunu söyledi.

Jandarmanın kamu düzen ve güvenliğinin sağlamasından sorumlu disiplinli personeliyle ülkenin yüzde 95'inden sorumlu ve dünyaya örnek bir teşkilat yapılanması olduğunu dile getiren Ekici, şunları kaydetti:

"Adaleti kamu düzenini ve huzuru sağladığımız zaman diğer gelişmeler bunun üzerine inşa edilmektedir. Jandarma şehrimizde terörün kökünün kazınmasında, uyuşturucunun kökünün kazınmasında suç ve suçlulukla mücadelede çok önemli başarılara imza atmıştır. Bu başarılarıyla polisimizle, Mehmetçiğimizle, korucularımızla birlikte bugün şehrimiz Türkiye'nin en güvenli, en yaşanabilir şehirlerinin başında gelmektedir."

İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Zafer Tombul da jandarmanın ülkenin her noktasında gece gündüz, sıcak soğuk, yağmur çamur demeden halkın hizmetinde olduğunu ve bundan sonra da olmaya devam edeceğini ifade etti.

"Yerleşik kurum kültürü ve kimliğine sahip personeliyle jandarma üstün birlik ve silah arkadaşlığı ruhu vatandaşa insan merkezli adaletli sevgi ve şefkatle birleştirici ve kucaklayıcı yaklaşımıyla her zaman milletin yanında yer almış ve almaya da devam edecektir." diyen Tombul, jandarmanın üstün vazife anlayışı, sarsılmaz disiplini, etkili ve gerçekçi eğitimi, yüksek fiziki ve moral gücüyle kutsal vatan topraklarının üzerinde görev yaptığı her noktada Türkiye Cumhuriyeti'nin gücü ve teminatı olduğunu kaydetti.

Tombul, "Kahramanca canı pahasına her türlü zor koşullarda en zor arazi kesimlerinde başta teröristle mücadele harekatı olmak üzere her türlü suç ve suç örgütleriyle mücadele eden jandarma teşkilatımız, emniyet teşkilatımız ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla tam bir koordine içinde bağrından çıktığı milletinden aldığı destekle fedakarca görev yapmaktadır." diye konuştu.

Programda, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak ile Şırnak Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Başkanı Mehmet Güngör de birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından, uyuşturucu ve bomba arama köpekleri "Atom", "Emlak" ve "Çevik", eğitmenlerinin komutlarıyla çeşitli gösteriler yaptı.

Tören geçişinin yapıldığı programda silah ve ekipman tanıtımı sergisi ile fotoğraf sergisi de gezildi.

Törenin ardından katılımcılara ikramda bulunuldu.

Programa, 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Rıfat Dönel, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, Cumhuriyet Başsavcısı Hayrullah Şahin, Vali Yardımcısı Murat Çiçek, AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan, İl Müftüsü Arif Yeşiloğlu, şehit ve gazi aileleri, polis ve askerler katıldı.???????

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Şırnak'ta Jandarma'nın 187. Yılı Kutlandı - Son Dakika

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