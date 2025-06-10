Şırnak'ta kaçakçılık operasyonlarında 10 kişi hakkında işlem yapıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince 31 Mayıs-6 Haziran tarihlerinde asayiş ve kaçakçılık faaliyetlerine yönelik çalışma gerçekleştirildi.
Operasyonlarda, yakalanan 10 kişi hakkında işlem yapıldı.
Yapılan aramalarda, gümrük kaçağı 3 bin 425 paket sigara, 1500 litre motorin ve çok sayıda elektronik malzeme ele geçirildi.
Son Dakika › Güncel › Şırnak'ta Kaçakçılık Operasyonu: 10 Gözaltı - Son Dakika
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