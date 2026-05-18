Şırnak\'ta Kaçakçılık Operasyonu: 117 Şüpheli

18.05.2026 17:19
Şırnak'ta düzenlenen operasyonlarda 117 şüpheliye işlem yapıldı, çeşitli kaçak ürünler ele geçirildi.

Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 117 şüpheliye adli işlem uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kentte 11-17 Mayıs'ta asayiş ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında operasyonlar düzenlendi.

Bu kapsamda, 90 sentetik ecza hap,1313 sikke, 2 dedektör, gümrük kaçağı 24 cep telefonu, 30 bin 922 paket sigara, 3 bin 698 elektronik sigara ve likiti, 91 kilogram nargile tütünü, 2 bin 264 muhtelif hırdavat malzemesi, 1054 tekstil ürünü, 645 kozmetik ve süs eşyası ile 511 muhtelif malzeme ele geçirildi.

Operasyonlarda, 117 şüpheliye adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA

Uyuşturucu, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
