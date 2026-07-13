Şırnak\'ta Kaçakçılık Operasyonu: 45 Gözaltı

Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 45 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 6-12 Temmuz'da terörün finans kaynaklarından kaçakçılıkla mücadele kapsamında kent merkezi ve ilçelerde operasyonlar düzenlendi.

Bu kapsamda, bazı adres ve araçlarda yapılan aramalarda, 5 sentetik uyuşturucu hap, 2 gram eroin, 2,02 gram sentetik uyuşturucu, 2 bong ve gümrük kaçağı 4 bin 820 paket sigara ele geçirildi, 14 şüpheliye adli işlem uygulandı.

Ayrıca, Habur Kara Hudut Kapısı Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında çeşitli suçlardan 31 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.