Şırnak'ta Kadınlar Kış İçin Ekmek Pişiriyor

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Şırnak'ta kadınlar hava durumuna göre ekmek pişiriyor

ŞIRNAK - Şırnak'ın Uludere ilçesinde kadınlar, yoğun kar yağışı ve hava muhalefetine göre ekmek pişirip stokluyor.

Kentte ve ilçelerinde kar yağışı etkisi devam ediyor. Kadınlar, karlı ve yağışlı havalarda zorluk çekmemek için ekmek pişirip stok yapıyor. Uludere ilçesine bağlı Uzungeçit beldesindeki kadınlar, kış aylarında hava sıcaklığının sıfırın altında düşmesiyle zorlu işler başlıyor. Yağmur ve kar yağışı öncesi 2 haftalığına ekmek pişiren kadınlar hava durumuna göre ekmek pişiriyor.

Behice Yıldız, kızlarıyla beraber kar yağışı öncesi ekmek pişirdi. 20 yıldır ekmek pişirdiğini söyleyen Yıldız, "Belde genelinde bütün kadınlar ekmek stoku yapıyor. Kış aylarında zorlanıyoruz. Sürekli ekmek pişirmemek için güneşli havalarda çok yapıyor. Kar yağdığında tüketiyoruz. Yoruluyoruz, çocuklar öğrensin diye gösteriyoruz. Hamur yapıyoruz. Daha sonra ekmek yapıyoruz" dedi.