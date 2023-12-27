Şırnak\'ta kadınlardan \'Teröre Lanet\' yürüyüşü

ŞIRNAK'ta AK Parti'nin öncülüğünde toplanan kadınlar, 'Teröre Lanet' yürüyüşü düzenleyip, "Teröre hayır, "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Kahrolsun PKK" sloganları attı.

Pençe-Kilit Harekat bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 12 asker için AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı öncülüğünde 'Teröre Lanet' yürüyüşü gerçekleştirildi. Toplanan kadınlar, 200 metrelik Türk bayrağı açıp, 'AK Şırnaklı kadınlar, teröre karşı tek ses tek yürek' ve 'Kahrolsun PKK' yazılı pankart ve dövizler taşıyarak yürüyüş yaptı. AK Parti İl Başkanlığı binası önünden Sanat Sokağı'na kadar yürüyen kadınlar, sık sık "Teröre hayır, "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Kahrolsun PKK" sloganları attı.

'BU MİLLET DAHA ÇOK KENETLENECEK'

Toplanan grup adına basın açıklaması yapan AK Parti Şırnak İl Kadın Kolları Başkanı Bişenk Fatma Acar, terör örgütünün amacına ulaşamayacağını belirterek, "Yapılan saldırı ile terör örgütü hain yüzünü bir kez daha bu millete göstermiş oldu. Mehmetçiğimize yönelik yapılan bu hain saldırı neticesinde 12 vatan evladımızı şehit verdik. Herkes şunu bilmelidir ki hiç kimse yapılan hain saldırılarla bu milletin huzur ve kardeşliğini bozamayacak, tam aksine bu girişimlere karşı bu millet daha çok kenetlenecek, daha çok bilinçlenecek ve hain emellerini boşa çıkarma gayreti içerisinde olacaktır. Hiç kimse aziz milletimizi birbirine düşman edemedi, etmeyi de başaramayacak. Milletimizin birlik ve beraberliğine aykırı hiçbir düşünce aziz milletimizin nezdinde karşılık bulmadı, bulmayacaktır" dedi.

'MİLLETİMİZ İHANETE KARŞI BOYUN EĞMEYECEKTİR'

Yüzyıllardır ihanet şebekelerinin oyunlarının bozulduğunu ifade eden Acar, "Bizler Türkü'yle, Kürt'üyle, Laz'ıyla, Çerkezi'yle, bu coğrafyanın tamamını kendimize vatan edinmiş, bu coğrafya için dökülen kanların, verilen bedellerin omuzlarımıza ne tür bir sorumluluk yüklediğinin bilinciyle yaşıyoruz. Yüzyıllardır karşı karşıya kaldığımız ihanet şebekelerinin oyunlarını bozan aziz milletimiz, dün olduğu gibi bugün de bozacak, yaşanan hiçbir olumsuzluk ve ihanete karşı boyun eğmeyecektir. Ülkemiz ve milletimiz üzerinde yapılan planlar, oynan oyunlar ne kadar büyük olursa olsun, milletimiz bu planları ve oyunları boşa çıkaracak bilgi, birikim ve tecrübeye sahiptir. Şırnak halkı ve kadınları olarak, teröre karşı verilen mücadelede devletimize ve güvenlik güçlerimize olan inancımız tamdır, sarsılmazdır. Teröre karşı atılan ve atılacak her adımın destekçisi olduğumuzu, ülkemizin barış ve kardeşlik bağlarını hedef alan terörün hain ve alçak saldırılarına karşı millet olarak da devletimizin yanında olduğumuzu bilinmesini isteriz. Ülkemiz üzerinde hain planlar kuran ve terör örgütlerini maşa olarak kullananlar bunu iyi bilsin ki evladını vatan uğruna şehit veren annelerimizin semaya açılan avuçları var oldukça hain emelleri daima bertaraf olacaktır" diye konuştu.